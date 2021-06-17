IBox Bank отримав статус абонента-ідентифікатора системи BankID

До системи BankID від НБУ у якості абонента-ідентифікатора приєднався транзакційний банк IBOX BANK, повідомляє Обозреватель.

АТ "АЙБОКС БАНК" закінчив тестування системи ідентифікації BankID спільно з технічними фахівцями Національного банку України. Тепер клієнтам банку стала доступна послуга онлайн-ідентифікації для доступу до будь-яких фінансових послуг всередині країни.

Що таке BankID?

Система, створена для забезпечення надійної і зручної ідентифікації користувача, що дозволяє надавати адміністративні та банківські послуги через інтернет на спеціальних порталах без фізичної присутності клієнта.

BankID працює на основі протоколу OAuth 2.0 і за своїм принципом схожий на опцію "увійти через Facebook". Клієнт ініціює запит на онлайн порталі, через безпечний шлюз НБУ запит потрапляє до банку-ідентифікатора, а верифіковані персональні дані в зашифрованому вигляді потрапляють за адресою. Будь-який запит може бути ініційований тільки клієнтом.

Наразі до сервісу BankID від НБУ підключено 36 українських банків-ідентифікаторів, що дозволяє покрити запити абсолютної більшості банківської аудиторії України у сервісі дистанційної ідентифікації.