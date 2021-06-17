Названо 5 найшвидших мінівенів. Фото

Мінівени мають не дуже привабливий зовнішній вигляд і є найнуднішим класом автомобілів. Часто порівняння інших машин з ними є образою, повідомляє Обозреватель.

Але іноді в ці авто можуть встановити потужні двигуни і ситуація змінюється. HotCars розповів про найшвидші та найпотужніші мінівени, які набагато цікавіші, ніж інші представники їх класу.

2019 Kia Sedona SXL – 0-96 км/год за 7,8 секунди

Kia Sedona SXL має 276 кінських сил. Джерело: Car and Driver

Kia Sedona SXL вміщує до 8 людей, що робить її надзвичайно місткою. Вона дуже практична, безпечна та надійна. І до цього всього вона має двигун V6, який видає 276 кінських сил.

Версія Sedona SXL 2015 року змогла розігнатися до 96 км/год за 7,8 секунди, що досить незвично для мінівена такого калібру.

Opel Zafira VXR – 0-96 км/год за 7,2 секунди

Opel Zafira оснащена двигуном VXR. Джерело: Top Gear

Opel Zafira був компактним мінівеном, який міг вмістити 7 людей. Виробнику вдалося максимально корисно використати весь доступний простір у моделі, і вона вийшла дуже практичною. Але головною його особливістю є двигун VXR.

Можливість розігнатися до 96 км/год за 7,2 секунди в мінівені, який вміщує багато людей, є фантастичною, а стильний зовнішній вигляд екстер’єру посилює його спортивність. Zafira може бути трохи дорогим, але за це можна отримати хорошу швидкість та достатньо простору всередині.

2017 Ford S-Max 2.0 Ecoboost – 0-96 км/год за 7,1 секунди

Ford S-Max 2.0 Ecoboost розганяється до 96 км/год за 7,1 секунди. Джерело: CAR Magazine

Ford S-Max Ecoboost, який вийшов у 2010 році, був дуже технологічним автомобілем і мав турбодвигун. Це робило його дуже комфортним і веселим у водінні.

У 2017 році вийшла його нова версія, яка отримала 2,0-літровий двигун з турбонаддувом на 240 кінських сил. У компанії спочатку заявляли, що вона може розігнатися до 96 км/год за 7,9 секунд, але насправді вона робить це за 7,1 секунди. Це вражаючий показник для мінівена

2020 Toyota Sienna SE – 0-96 км/год за 6,9 секунди

Toyota Sienna SE – найшвидший мінівен, який зараз є на ринку. Джерело: Motor1

Мінівен Toyota Sienna SE вийшов в 2014 році і досі виробляється. Його версія 2020 року оснащена 3,5-літровим V6, що виробляє вражаючі 296 кінських сил. Також автомобілю покращили рульове управління, що зробило є більш привабливим для водіїв.

Розгін до 96 км/год за 6,9 секунд не зробив його найшвидшим у цьому списку, але це найбільш швидкий мінівен, який зараз випускається.

Mercedes R63 AMG – 0-96 км/год за 4,6 секунди

Mercedes R63 AMG розганяється до 96 км/год за 4,6 секунди. Джерело: Motor1

Найшвидшим мінівеном є Mercedes R63 AMG 2007 року. Він вражає своїм двигуном V8 потужністю 507 к.с. Такий показник нечуваний в мінівенах. Проте це зробило його дуже дорогим і він зараз досить рідкісний, тому що було випущено менше 200 одиниць. Однак, він досягає 96 км/год всього за 4,6 секунди.

Він навіть швидший за Porsche Boxster S 2008 року. R63 – надзвичайно швидкий автомобіль, від якого водії можуть бути у захваті.