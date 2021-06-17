Ціни на бензин відновили зростання, автогаз дешевшає

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 17 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем трохи зросли. Автогаз дешевшає, повідомляє РБК-Україна.

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,37 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,31 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 27,72 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,58 гривень за літр (-0,02 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Зазначимо, зростання цін на енергоносії призвело до того, що за січень-травень 2021 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну зріс на 21% до 4,211 млрд доларів.