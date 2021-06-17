"ОПЗЖ" вимагає скликати комітет для оцінки висловлювання Потураєва

Фракція "Опозиційна платформа - За життя" вимагає негайно скликати регламентний комітет, щоб дати оцінку висловлюванням глави Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Потураєв заявив, що епоха бідності закінчиться, "коли розстріляють ОПЗЖ".

"Ми вимагаємо негайно скликати Регламентний комітет, який би дав оцінку висловлюванням Потураєва, а на час розслідування відсторонити його від головування профільного комітету", - заявив народний депутат Юрій Павленко.

Потураєв недипломатично висловився під час обговорення законопроекту №4107 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Нацради з питань телебачення і радіомовлення на пленарному засіданні в четвер.

Після висловлювання Потураєва, біля трибуни утворилася штовханина, після чого голова Верховної Ради Дмитро Разумков на кілька хвилин оголосив перерву.

Потураєв після перерви вибачився за висловлювання, однак народні депутати з фракції "ОПЗЖ" продовжували наполягати на своїх позиціях, і також заявили, що не братимуть участі в засіданні комітету з питань інформаційної політики, поки його очолює Потураєв.