Нові умови отримання субсидій: міністр розповіла деталі

Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» розповіла про правила оформлення заявок на продовження надання субсидій, повідомляє Україна 24.

"Щодо питання про субсидії. Дійсно уряд у травні сформулював, для кого автоматично перераховуються субсидії. Відтак у нас є близько 2,5 млн господарств, для яких непотрібно буде ходити і подавати нові декларації, за них це зроблять органи соціального захисту, інформація про одержувачів цих субсидій буде верифікована Міністерством фінансів.

Відтоді буде прийнято рішення, якщо в людей не змінилися майнові позиції і склад домогосподарств, то для них буде перепризначено субсидії, їм буде про це повідомлено. І дуже важливо, якщо не буде ніяких змін, то субсидія призначається з 1 травня", - зазначила міністр.

Але є деякі виключення, вони стосуються близько 400-500 тис. домогосподарств, де треба підтвердити факт реєстрації місця проживання.

"Такі люди, і ця інформація є на сайті Мінсоцполітики, мають принести документи або в Центр надання адміністративних послуг, а якщо вони живуть у маленьких громадах, то у відділ, де надається адміністративна підтримка, та подати відповідні документи – заяву та декларацію – і їм також буде перепризначена субсидія, якщо вони підпадають під усі критерії осіб, які потребують підтримки держави.