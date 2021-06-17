Колишній прем'єр-міністр Яценюк вважає, що Росія повторить долю СРСР

Режим Володимира Путіна в Росії паде після його вчорашньої зустрічі з президентом США Джо Байденом в Швейцарії, упевнений прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, повідомляє Сегодня.

"Колись у Женеві зустрічалися президент США Рейган і президент Радянського Союзу Горбачов. Потім пройшов певний час, і чим це закінчилося для Радянського Союзу? СРСР пав після зустрічі Рейгана з Горбачовим. Я знаю, що буде з путінською Росією", – сказав Яценюк, але прогнозувати точну дату для цього він не став.

Екс-прем'єр також підкреслив, що Путін не досягнув своєї мети.

"Для Путіна ключова мета – це захопити Україну. І він про це мріє ще з 2004 року, ще з часів Помаранчевої революції", – додав Арсеній Яценюк.

Крім того, Путіну не вдалося розбити міжнародну коаліцію на підтримку України, незважаючи на втягування України в скандали з імпічментом в США, реальний підрив репутації України в Євросоюзі, підкуп політиків в ЄС, щоденні кібератаки і тролінгові компанії, мета яких – дезінформація, дискредитація України та підрив єдності всередині країни.

"Тобто, всі дії спрямовані тільки на одне – відновлення меж Радянського Союзу. Для нього Україна – ключова. Білорусь – другий-третій порядок. Хоча Білорусь у нього й так завжди була під рукою. Тому Путін не досягнув мети", – додав лідер НФ.

На думку Яценюка, з американської сторони метою зустрічі Байдена з Путіним має бути "зменшення ескалації, зменшення напруженості у відносинах, і не більше".

"Далі Сполучені Штати Америки будуть йти за своїм порядком денним", – упевнений політик.