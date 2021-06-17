Україна скасувала спецобмеження на в'їзд з Індії

Україна скасувала спеціальні обмеження на в'їзд в країну з Індії, введені з 2 травня цього року через широке поширення в цій країні COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

З 2 травня була введена повна заборона на перетин кордону України іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Виняток було зроблено лише для громадян України та іноземців, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, для яких було встановлено вимогу обов'язкової самоізоляції незалежно від наявності і результату ПЛР-тестування. Однак тепер і цю вимогу скасовано.