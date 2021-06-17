Ранковий набряк обличчя: причини і як швидко усунути

Опухле вранці лице може бути не тільки наслідком порушення здорового способу життя, а й ознакою серйозних проблем зі здоров'ям, повідомляє Російська газета.

У таких випадках медики рекомендують звернути увагу на здоров'я нирок і серцево-судинної системи. Річ у тому, що під час сну людина нечасто прокидається, щоб ходити в туалет, як днем, а тому в області очей і століття жирова клітковина шкіра починає накопичувати рідину. Тому ниркам складніше працювати вночі, в горизонтальному положенні, і до того ж в нічні години може змінюватися гормональний фон.

"Серцеві набряки в меншій мірі бувають ранкові: серцю, навпаки, важче працювати вдень, коли навантаження більше", - розповіла кандидат медичних наук, косметолог Аліса Шарова.

Для швидкого зняття набряків лікар рекомендує вмивати обличчя змоченими в холодній воді ватними тампонами. Чистим льодом особа краще не протирати так як це може травмувати шкіру. Відзначимо, що на Русі найкориснішою вважалася саме колодязна вода, якою пропонувалося вмиватися "червоним дівчатам". Допоможе в боротьбі з припухлостями й ручний масаж обличчя, щоб швидше прибрати рідина.

В якості профілактичних заходів косметолог радить відмовитися від вживання перед сном алкоголю, а також солоної, гострої та пряної їжі, яка буде сприяти утриманню рідини й посилення набряклості.