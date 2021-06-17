Мінфін назвав місяць пікових виплат за держборгом

Міністерство фінансів України оприлюднило графік помісячних платежів за державним боргом за діючими договорами станом на 1 червня 2021 року, повідомляє РБК-Україна.

До кінця року необхідно виплатити 368,4 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 249,6 млрд гривень, за зовнішнім - 118,8 млрд гривень.

За даними Мінфіну, найбільші виплати мають відбутися у вересні - 104,2 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 22,8 млрд гривень, за зовнішнім-81,4 млрд гривень.

У червні влада України у вересні повинна повернути кредиторам - 74,6 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 62,8 млрд гривень, за зовнішнім - 11,8 млрд гривень.

Як повідомлялося, державний і гарантований державою борг України станом на 30 квітня 2021 року склав 2 534,28 млрд гривень або 91,33 млрд доларів. Борг виріс в результаті розміщення єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів.