Соратник Макрона заявив, що в Європі майже нічого не знають про війну на Донбасі

Депутат Національних зборів Франції та соратник президента Еммануеля Макрона П'єр Персон заявив, що хоча на Донбасі війна триває більше семи років, в Європі досі майже нічого не знають про збройний конфлікт, повідомляє Вести.

Україні недостатньо моральної підтримки, тому необхідно прискорити її вступ до НАТО і Євросоюз. Персон зазначив, що відвідав колись курортне прифронтових село Широкине, де "кинуті парасольки і дитячі іграшки поступилися місцем для снайперів і хв".

"Європейці про це майже нічого не знають: в 3000 км від Парижа, на кордоні Європи, український народ бореться за свій суверенітет в цьому затяжному конфлікті, який вже привів і продовжує призводити до тисяч смертей і мільйонам переміщених осіб ", - зазначив він.

За словами соратника Макрона, незважаючи на російську пропаганду, для нього очевидний факт того, що РФ нав'язала війну Україні. Він підкреслив, що проросійські сили блокують доступ жителів непідконтрольного Донбасу на вільну територію.

"Я хотів ще раз підтвердити французьку підтримку українцям. Однак просто моральної підтримки мало. Ми не можемо продовжувати закривати очі. Ми повинні прискорити процес інтеграції України в НАТО і Європейський союз", - сказав Персон.