КрАЗ показав перспективні шасі для озброєнь

В рамках виставки "Зброя та безпека 2021", яка проходить в Києві на цьому тижні, "АвтоКрАЗ" показав макети перспективної лінійки шасі під установку різних озброєнь, повідомляє Autoconsulting.

КрАЗ планує зробити ставку на об'єднання своїх шасі з дворядної армійської кабіною китайського виробництва SAANXI. Притому, пускову установку для проекту "Нептун-2" на КрАЗі бачать більш компактною, ніж перший експериментальний зразок, що надійшов на озброєння ЗСУ і виконаний також на КрАЗі-7634НЕ. Завод бачить, де і як можна зробити її більш маневреної. Також в перспективне сімейство армійських вантажівок КрАЗ включив шасі під РСЗВ, тягачі для перевезення бронетехніки, шасі під колісну САУ "Богдана" і ціле сімейство допоміжних армійських автомобілів.

Вперше підприємство показувало 2-вісний КрАЗ-5401НЕ з дворядною кабіною SAANXI і новою установкою БМ-21, що складається з 50 напрямних для ракет «Град» ще на виставці в 2018 році. Крім збільшеної кількості, БМ «Берест» отримала і нову систему управління вогнем, розміщену прямо в кабіні.

Однак закупівлі техніки у "АвтоКрАЗу" з боку Міноборони фактично припинилися в 2018 році.