Препарат Pfizer від ревматоїдного артриту показав ефективність у боротьбі з COVID-19

Препарат компанії Pfizer від ревматоїдного артриту знизив дихальну недостатність і смертність серед госпіталізованих з важкою формою COVID-пневмонії в Бразилії, повідомляють міжнародні ЗМІ.

Дослідження проводилися на 289 пацієнтах. За даними фармкомпанії, частота смерті або дихальної недостатності склала 18,1% серед хворих, які приймали препарат Ксельянц. Серед тих, хто приймав плацебо, показник зупинився на 29%.

Разом з тим серйозні небажані явища відбулися у 20 пацієнтів, які отримували препарат, у порівнянні з 17 пацієнтами, які отримували плацебо.

Ксельянц належить до групи препаратів-інгібіторів JAK. Також його використовують для лікування виразкових колітів, викликаних аутоімунними захворюваннями.

Для лікування COVID-19 ліки наразі не схвалені в жодній країні світу.