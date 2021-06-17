Україна стала світовим лідером зі зростання індексу миролюбності
За підсумками минулого року Україна стала світовим лідером зі зростання Індексу миролюбства, свідчать дані Лондонського інституту економіки і світу, повідомляє Кореспондент.
Так, у 2020 році Global Peace Index для України покращився на 0,22, або на 7,6% - до 2,66, що стало кращим показником серед 163 досліджуваних країн.
"Показники, які покращилися, включали насильницькі злочини, демонстрації з насильством, політичну нестабільність і інтенсивність внутрішнього конфлікту", - йдеться в доповіді.
Завдяки зростанню України піднялася на 6 позицій і займає 142-у позицію, будучи сусідами з Іраном і Ізраїлем.
"Хоча в Україні спостерігається найбільше зростання миролюбності, зберігається стурбованість з приводу виникнення майбутнього конфлікту", - відзначають автори дослідження.
Вони нагадали про російських військ на кордоні з Україною на початку 2021 року.
"Не дивлячись на виведення військ з прикордонного регіону, в доступному для огляду майбутньому напруженість, ймовірно, буде залишатися високою", - сказано в дослідженні.
Далі по динаміці поліпшення індексу слідують Ірак (0,147) і Польща (0,142), що зайняли в глобальному рейтингу миролюбності відповідно 159-е і 24-е місця.
Гірша динаміка - в Буркіна Фасо (0,254) і Білорусь (0,183), що зайняли 134-е і 117-е місця.
Падіння Білорусі на 19 місць пояснюється антиурядовими протестами у відповідь на переобрання Олександра Лукашенка на шостий термін президентства.
Через карабахського конфлікту також погіршилися показники Азербайджану (0,122) і Вірменії (0,079), що опустило їх відповідно на 6-е і 16-е місця в глобальному рейтингу - до 121 і 94 позицій.
Найменш миролюбною країною в регіоні залишається Росія, - 154-е місце з 163 країн
В цілому рівень миролюбності в 87 країнах за минулий рік покращився. А середній показник індексу погіршився всього на 0,07% - другий найменший показник зміни за 15 років розрахунку індексу.
"Ще занадто рано оцінювати довгострокові наслідки пандемії для світу. Однак мінливі економічні умови в багатьох країнах збільшують ймовірність політичної нестабільності і насильницьких демонстрацій", - наголошується в дослідженні.
Статус найбільш миролюбної країни з 2008 року як і раніше утримує Ісландія з рівнем індексу 1,1, за якою слідують Нова Зеландія, Данія і Португалія.
Замикає список зі 163 країн, як і рік тому, Афганістан з індексом 3,631, перед яким йдуть Ємен, Сирія і Південний Судан.
При складанні рейтингу враховуються такі показники, як: політична передбачуваність, економічна стабільність, ситуація з правами людини, ступінь згуртованості суспільства, рівень терористичної загрози.
Відзначимо, ще п'ять років тому Україна входила в десятку найменш миролюбних країн, але поступово покращує позиції.