Україна стала світовим лідером зі зростання індексу миролюбності

За підсумками минулого року Україна стала світовим лідером зі зростання Індексу миролюбства, свідчать дані Лондонського інституту економіки і світу, повідомляє Кореспондент.

Так, у 2020 році Global Peace Index для України покращився на 0,22, або на 7,6% - до 2,66, що стало кращим показником серед 163 досліджуваних країн.

"Показники, які покращилися, включали насильницькі злочини, демонстрації з насильством, політичну нестабільність і інтенсивність внутрішнього конфлікту", - йдеться в доповіді.

Завдяки зростанню України піднялася на 6 позицій і займає 142-у позицію, будучи сусідами з Іраном і Ізраїлем.

"Хоча в Україні спостерігається найбільше зростання миролюбності, зберігається стурбованість з приводу виникнення майбутнього конфлікту", - відзначають автори дослідження.

Вони нагадали про російських військ на кордоні з Україною на початку 2021 року.

"Не дивлячись на виведення військ з прикордонного регіону, в доступному для огляду майбутньому напруженість, ймовірно, буде залишатися високою", - сказано в дослідженні.

Далі по динаміці поліпшення індексу слідують Ірак (0,147) і Польща (0,142), що зайняли в глобальному рейтингу миролюбності відповідно 159-е і 24-е місця.

Гірша динаміка - в Буркіна Фасо (0,254) і Білорусь (0,183), що зайняли 134-е і 117-е місця.

Падіння Білорусі на 19 місць пояснюється антиурядовими протестами у відповідь на переобрання Олександра Лукашенка на шостий термін президентства.

Через карабахського конфлікту також погіршилися показники Азербайджану (0,122) і Вірменії (0,079), що опустило їх відповідно на 6-е і 16-е місця в глобальному рейтингу - до 121 і 94 позицій.

Найменш миролюбною країною в регіоні залишається Росія, - 154-е місце з 163 країн

В цілому рівень миролюбності в 87 країнах за минулий рік покращився. А середній показник індексу погіршився всього на 0,07% - другий найменший показник зміни за 15 років розрахунку індексу.

"Ще занадто рано оцінювати довгострокові наслідки пандемії для світу. Однак мінливі економічні умови в багатьох країнах збільшують ймовірність політичної нестабільності і насильницьких демонстрацій", - наголошується в дослідженні.

Статус найбільш миролюбної країни з 2008 року як і раніше утримує Ісландія з рівнем індексу 1,1, за якою слідують Нова Зеландія, Данія і Португалія.

Замикає список зі 163 країн, як і рік тому, Афганістан з індексом 3,631, перед яким йдуть Ємен, Сирія і Південний Судан.

При складанні рейтингу враховуються такі показники, як: політична передбачуваність, економічна стабільність, ситуація з правами людини, ступінь згуртованості суспільства, рівень терористичної загрози.

Відзначимо, ще п'ять років тому Україна входила в десятку найменш миролюбних країн, але поступово покращує позиції.