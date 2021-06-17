Україна стала світовим лідером зі зростання індексу миролюбності

Україна стала світовим лідером зі зростання індексу миролюбності

За підсумками минулого року Україна стала світовим лідером зі зростання Індексу миролюбства, свідчать дані Лондонського інституту економіки і світу, повідомляє Кореспондент.

Так, у 2020 році Global Peace Index для України покращився на 0,22, або на 7,6% - до 2,66, що стало кращим показником серед 163 досліджуваних країн.

"Показники, які покращилися, включали насильницькі злочини, демонстрації з насильством, політичну нестабільність і інтенсивність внутрішнього конфлікту", - йдеться в доповіді.

Завдяки зростанню України піднялася на 6 позицій і займає 142-у позицію, будучи сусідами з Іраном і Ізраїлем.

"Хоча в Україні спостерігається найбільше зростання миролюбності, зберігається стурбованість з приводу виникнення майбутнього конфлікту", - відзначають автори дослідження.

Вони нагадали про російських військ на кордоні з Україною на початку 2021 року.

"Не дивлячись на виведення військ з прикордонного регіону, в доступному для огляду майбутньому напруженість, ймовірно, буде залишатися високою", - сказано в дослідженні.

Далі по динаміці поліпшення індексу слідують Ірак (0,147) і Польща (0,142), що зайняли в глобальному рейтингу миролюбності відповідно 159-е і 24-е місця.

Гірша динаміка - в Буркіна Фасо (0,254) і Білорусь (0,183), що зайняли 134-е і 117-е місця.

Падіння Білорусі на 19 місць пояснюється антиурядовими протестами у відповідь на переобрання Олександра Лукашенка на шостий термін президентства.

Через карабахського конфлікту також погіршилися показники Азербайджану (0,122) і Вірменії (0,079), що опустило їх відповідно на 6-е і 16-е місця в глобальному рейтингу - до 121 і 94 позицій.

Найменш миролюбною країною в регіоні залишається Росія, - 154-е місце з 163 країн

В цілому рівень миролюбності в 87 країнах за минулий рік покращився. А середній показник індексу погіршився всього на 0,07% - другий найменший показник зміни за 15 років розрахунку індексу.

"Ще занадто рано оцінювати довгострокові наслідки пандемії для світу. Однак мінливі економічні умови в багатьох країнах збільшують ймовірність політичної нестабільності і насильницьких демонстрацій", - наголошується в дослідженні.

Статус найбільш миролюбної країни з 2008 року як і раніше утримує Ісландія з рівнем індексу 1,1, за якою слідують Нова Зеландія, Данія і Португалія.

Замикає список зі 163 країн, як і рік тому, Афганістан з індексом 3,631, перед яким йдуть Ємен, Сирія і Південний Судан.

При складанні рейтингу враховуються такі показники, як: політична передбачуваність, економічна стабільність, ситуація з правами людини, ступінь згуртованості суспільства, рівень терористичної загрози.

Відзначимо, ще п'ять років тому Україна входила в десятку найменш миролюбних країн, але поступово покращує позиції.

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