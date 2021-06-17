У НКРЕКП задумали підвищити собі зарплату на 47%

НКРЕКП планує підвищити фонд заробітної плати за III квартал 2021 року на 47%, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, повідомляє Обозреватель.

Відповідний проєкт постанови НКРЕКП оприлюднений на сайті комісії в порядку денному 23 червня.

Зарплатний фонд на III квартал 2021 року склав 138 млн грн, в порівнянні з 93 млн грн в аналогічний період минулого року.

Для цього НКРЕКП на III квартал вирішила підвищити ставку плати на своє утримання на 21%. З липня 2021 року ставка складе 0,058% в порівнянні з 0,048% в аналогічний період минулого року.

Ставку на регулювання зобов'язані платити всі постачальники газу, електроенергії та житлово-комунальних послуг до спеціального фонду державного бюджету. Ці кошти з бюджету спрямовуються на утримання комісії.

Загальні витрати бюджету на утримання комісії в третьому кварталі збільшиться майже в половину до 178 млн грн.