У ТКГ розповіли про плани окупантів Донбасу

Член Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Сергій Гармаш заявив, що Кремль наказав до 2025 року вилучити всі українські паспорти в ОРДЛО, повідомляє Деловая столица.

"Видача російських паспортів там (в ОРДЛО) прогресує. За моєю інформацією, до 2025 року ставиться завдання, щоби там не було тих, хто матиме українські паспорти, тобто їх ще можуть вилучати. І тоді виникне проблема не КПВВ, а можливості наших громадян в'їхати на підконтрольну територію України за відсутності українських документів. Проблема дуже серйозна" , — сказав він.

За його словами, важко поки сказати, як цю проблему можна вирішити. Гармаш зазначив, що КПВВ не працюють не через COVID-19, а з політичних міркувань.