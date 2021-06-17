Скільки фінансової допомоги від держави щомісяця отримують нардепи

Майже 150 депутатів Верховної Ради щомісяця отримують допомогу від держави, тобто з наших податків. Зокрема, це компенсації за оренду квартир або номерів у готелях. Навіть депутати-мільйонери просять гроші з держбюджету, повідомляє Сегодня.

Виплати кожному нардепу, що не прописаний в столиці, становлять близько 20 тис. гривень на місяць.

На компенсацію витрат на житло тільки в травні подали заяви 144 нардепа. З них 5 мільйонерів. Тільки минулого місяця держава витратила на компенсацію за житло 3 млн гривень. Ми запитали у нардепів, чи дійсно їм не вистачає зарплати.

Олександр Качура з "Слуги народу" пояснив, що йому оренда однокімнатної квартири в урядовому кварталі стає у 25 тис. гривень на місяць. Компенсацію депутат отримує частково, доплачує із зарплати.

Стандартний номер в готелі "Київ" коштує майже 1,5 тис. гривень за ніч. Саме тут живе чи не половина іногородніх нардепів – щоб дістатися з готелю до роботи, їм потрібно пройти всього пару десятків метрів.

Але мажоритарниця зі Львова Наталя Піпа знімає за державні кошти двокімнатну квартиру в центрі. У депутатський готель переїжджати не хоче. Каже, не ті умови.

"Там за ці гроші маленька кімната, без кухні, а я сама готую. І без пральної машини. Це ще більш неефективне використання коштів. Хочеш, не хочеш – це фактично як зарплата" , – пояснила Піпа.

А позафракційному нардепу Євгену Шевченко не вистачає на житло ні зарплати, ні доплати. Це той самий депутат, який задекларував 2 гектара землі і недавно літав в гості до Олександра Лукашенка. Скільки коштів йому потрібно, Шевченко не зізнається. Каже, це особиста справа. Хоча насправді гроші державні.

Фактично, нічого протизаконного депутати не роблять. Якщо вони не прописані в столиці і не мають особистого житла в передмісті, можу претендувати на відшкодування.

"Так звані доплати за оренду житла є радянським пережитком. Сьогодні нардеп України отримує непогану заробітну плату, вона може становити 60-70 тисяч гривень. За ці кошти можна знімати якісне нове житло в самому центрі Києва. Але я не бачу перешкод, щоб депутат жив на метро Лівобережна або Оболонь. Чи орендував скромніше житло " , – говорить голова комітету виборців України Олексій Кошель.

Втім, гроші депутати отримують не тільки на житло. Чималі суми йдуть на так звану матеріальну допомогу. У лідерах депутатка від ОПЗЖ Наталія Приходько. Їй за один місяць заплатили майже 169 тис. гривень. щоправда, сама депутатка каже, що це не "матеріальна допомога" , а виплата лікарняних в зв'язку з вагітністю та пологами. Аналогічна ситуація у Анни Скороход з партії "За майбутнє".

Понад 100 тис. гривень за непрацездатність отримав і Віктор Балога. Але ось за що саме, залишається таємницею. Цього тижня у Верховній Раді народний депутат не з'явився.