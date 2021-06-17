Зустріч Путіна і Зеленського: Пєсков розповів, ведеться підготовка до переговорів

У Кремлі підтверджують готовність зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, але заявляють, що підготовки до її організації поки не ведеться, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Раніше президент Путін вже констатував свою готовність до зустрічі з президентом Зеленським. Він про це говорив сам. Упевнений, що в цьому плані нічого не змінилося. Але поки, як ми знаємо, ніяких конкретних кроків в бік організації цієї зустрічі зроблено не було", - заявив в четвер прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Так він відповів на питання, чи змінилося що в плані можливої зустрічі президентів Росії і України після минулого напередодні російсько-американського саміту в Женеві.