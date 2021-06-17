Корисні властивості сливи для організму

Фахівці рекомендують людям, що страждають від гіпертонії, вживати більше овочів і фруктів. При цьому наголошується, зокрема, користь слив, повідомляє Російська газета.

Лікар-дієтолог Михайло Гінзбург і лікар Сергій Агапкин розповіли, що зливу може пом'якшити деякі фактори, через які виникає гіпертонія, а також знизити артеріальний тиск. За їх словами, регулярне вживання слив сприяє збільшенню плинності крові й зміцненню судинної стінки, що дозволяє зменшити ризик інфарктів та інсультів.

Слива має помірну сечогінну дію, що дозволяє організму позбавлятися від зайвої рідини, а це теж знижує артеріальний тиск. Фахівці порекомендували при необхідності сушити сливу, робити з неї пастилу або заморожувати, але не додавати цукру. При цьому наголошується, що щодня можна спокійно з'їдати 100-150 грамів сливи. З усіх питань, пов'язаних зі здоров'ям, необхідно звернутися за консультацією до фахівця.