Зміняться правила ведення касових операцій

Національний банк планує внести ряд змін у порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Нові правила містяться у відповідному проєкті постанови, за якою будуть прийматися зауваження до 19 липня, повідомляє UBR.

Зокрема, НБУ пропонує зобов'язати магазини і заклади громадського харчування враховувати денний оборот при забезпеченні касирів грошима для здачі.

"Підприємства сфери торгівлі, громадського харчування та послуг повинні забезпечити на початок робочого дня наявність достатньої кількості оборотної і / або розмінної монети для забезпечення розміну при проведенні готівкових операцій, виходячи з середньоденного обсягу готівкової виручки", - вказується в порівняльній таблиці.

Також пропонується прибрати обмеження на готівкові розрахунки (в розмірі 50 тис. грн) на використання грошей фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій. Така пропозиція надійшла від Державного бюро розслідувань.

Крім того, НБУ планує надати небанківським фінустановам можливість укладати договори на надання послуги з надання персоналу (аутстафінг) для виконання функцій касира.

НБУ приймає зауваження і пропозиції до проєкту на свою поштову скриньку або електронну адресу.