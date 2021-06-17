Екс-помічник Путіна знову буде курирувати тему окупованого Донбасу

Правозахисник Павло Лисянський заявив, що екс-помічник президента РФ Владислав Сурков знову буде курирувати тему України і окупованого Донбасу. Це відбуватиметься в новому форматі при співпраці з партією "Єдина Росія, повідомляє РБК-Украина.

Діяльність Суркова буде проходити в рамках договору про співпрацю з "Єдиною Росією" по її просуванню у виборчій кампанії в Державну думу по Південному федеральному округу, в тому числі по окупованих частинах Луганської та Донецької областей.

Замість цього, Сурков нібито отримав гарантії і квоту обрання в депутати Державну думу по Південному Федеральному округу.