ВР виділила понад 700 млн грн на зарплати працівників судів

Народні депутати підтримали у другому читанні законопроєкт №5304, який передбачає майже 750 млн гривень на зарплати для працівників апаратів місцевих та апеляційних судів, повідомляє Дiлова Столиця.

Про це свідчить трансляція засідання українського парламенту.

"За" проголосував 301 нардеп.

Закон збільшує видатки за КПКВК "На здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів та установ правосуддя" за рахунок зменшення окремих бюджетних призначень за КПКВК "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх".

У редакції до першого читання пропонувалося перерозподілити на потреби судів близько 600 млн грн.

Однак у процесі внесення правок між першим та другим читанням парламентарі знайшли додаткові джерела і збільшили дофінансування на загальну суму близько 750 млн.

А саме, крім 600 млн гривень, за загальним фондом збільшуються видатки споживання за бюджетною програмою "Забезпечення правосуддя місцевими, апеляційними судами і функціонування органів і установ системи правосуддя" на 142.050,7 тис. гривень за рахунок зменшення витрат по ряду інших бюджетних програм.

Витрати на паралімпійців та дефлімпійців відтерміновуються у зв’язку з коронавірусною пандемією та переносом дати проведення Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.