Потураєв прокоментував свої слова про "розстріл ОПЗЖ"

Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що не погрожував парламентарям з фракції "Опозиційна платформа – За життя", а попереджав про можливість розправи з боку громадян, повідомляє УНИАН.

Потураєв зазначив, що готовий давати свідчення, якщо будуть відкриті якісь кримінальні провадження.

"Я знаю точно, що правда на моїй стороні" , - додав він.

За словами Потураєва, він не шкодує, що висловлювався на адресу "ОПЗЖ", а вибачився для того, щоб зняти напругу в сесійній залі.

"Я вибачився за те, чого не казав. Це важливо розуміти – я не закликав до фізичного знищення членів фракції "ОПЗЖ", а попередив, що така політика може призвести до того, що народний терпець увірветься, і це закінчиться фізичним насильством" , - наголосив Потураєв.

При цьому він додав, що доказом його твердження стане стенограма засідання парламенту.

Депутат наголосив, що "Слуга народу" ніколи не допустить насильницьких дій, і що єдиний шлях – це політична боротьба.

Також Потураєв сказав, що не бачить жодних підстав для відсторонення його від посади голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.



