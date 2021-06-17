Потураєв прокоментував свої слова про "розстріл ОПЗЖ"
Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що не погрожував парламентарям з фракції "Опозиційна платформа – За життя", а попереджав про можливість розправи з боку громадян, повідомляє УНИАН.
Потураєв зазначив, що готовий давати свідчення, якщо будуть відкриті якісь кримінальні провадження.
"Я знаю точно, що правда на моїй стороні", - додав він.
За словами Потураєва, він не шкодує, що висловлювався на адресу "ОПЗЖ", а вибачився для того, щоб зняти напругу в сесійній залі.
"Я вибачився за те, чого не казав. Це важливо розуміти – я не закликав до фізичного знищення членів фракції "ОПЗЖ", а попередив, що така політика може призвести до того, що народний терпець увірветься, і це закінчиться фізичним насильством", - наголосив Потураєв.
При цьому він додав, що доказом його твердження стане стенограма засідання парламенту.
Депутат наголосив, що "Слуга народу" ніколи не допустить насильницьких дій, і що єдиний шлях – це політична боротьба.
Також Потураєв сказав, що не бачить жодних підстав для відсторонення його від посади голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.