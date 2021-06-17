Засідання Правління НБУ: регулятор прийняв рішення по обліковій ставці

Правління Національного банку прийняло рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 7,5% річних.

Інформація про це опублікована на офіційному сайті регулятора.

У той же час Нацбанк повідомив, що починає поступове згортання антикризових монетарних інструментів, що має посилити ефект попередніх підвищень облікової ставки і буде сприяти уповільненню інфляції.

Інфляція в травні прискорилася вище прогнозу НБУ насамперед через подорожчання окремих високоволатильних компонентів набору споживача під впливом в основному короткострокових факторів. У травні зростання споживчих цін досягло 9,5% у річному вимірі. Прискорення цінової динаміки пов'язано перш за все з тенденціями на світових товарних ринках, зокрема, з підвищенням цін на природний газ і соняшникову олію. Національний банк України очікує на сповільнення інфляції восени через поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння, кращі врожаї та стабілізуючий вплив монетарної політики.

Нагадаємо, ставка 7,5% була встановлена з 16 квітня 2021 року. До цього діяла ставка 6,5%.