В Україні може бути спровокована нова хвиля "витоку" бізнесу

Економісти та експерти, що аналізують події в країнах Східної Європи, звернули увагу на податкову реформу в Україні, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в матеріалі на сайті The European Morning Post, який посилається на дослідження Інституту Фрідмана.

ЗМІ зазначають, що поточні реформи українського уряду можуть спровокувати нову хвилю "витоку" бізнесу і праці з України на Захід, включаючи Польщу, Чеську Республіку та інші країни Східної Європи, які потребують припливу праці й капіталу.

Аналіз експертами податкових реформ - збільшення податків на тютюн, роялті залізної руди, автомобілі та інші товари - показує їхню потенційну небезпеку для економіки України.

Повідомляється, що для поповнення бюджету українська влада планує скасувати мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки землі, від якої залежить розмір податків, що стягуються із сільгоспвиробників, й орендна плата за землю. При запропонованій реформі уряд очікує отримати додаткові 3,4 мільярда гривень або понад 100 мільйонів євро на рік.

"Крім того, уряд хоче ввести акцизний податок на продаж "зеленої" електроенергії. Згідно з деякими повідомленнями, податок може варіюватися від 3,2% до 40%" , - йдеться в матеріалі.

Крім того, за інформацією The European Morning Post, Мінфін України планує ввести 5% акцизного податку на роздрібний продаж тютюнових виробів для великих гравців ринку. Це спричинить ще більші економічні проблеми для України, зупинить великі виробництва і зірве інвестиційні проекти, оскільки загальний податок може стати одним з найвищих у світі.