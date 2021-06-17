Гончаренко вимагає відкрити справу на Лукашенка через співпрацю з "ЛНР"

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко направив в Офіс генпрокурора звернення щодо співпраці самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зі структурами т. зв. "ЛНР".

Про це депутат повідомив в особистому Telegram-каналі.

Під документом свої підписи поставили й інші народні обранці.

Гончаренко попросив генпрокурора Ірину Венедиктову дати правову оцінку діям Олександра Лукашенка.

"Терористи з так званої "прокуратури ЛНР" повідомили, що "на особисте запрошення Олександра Лукашенко" провели допит білоруського політв'язня Романа Протасевича й "переконалися в його причетності до вбивств мирних жителів Донбасу". Де-факто це означає, що Олександр Лукашенко, що силою захопив і утримує владу в Білорусі, визнав терористичні "республіки", – підкреслив нардеп.

Він назвав дії глави білоруської держави "посяганням на нашу територіальну цілісність" і акцентував на тому, що реакція на подібні дії повинна бути чіткою та швидкою.