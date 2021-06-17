Суд виніс вирок у справі про рекордний хабар Злочевського

Агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що 17 червня Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання провини і виніс перший обвинувальний вирок у справі про рекордний хабар в розмірі 6 мільйонів доларів, повідомляє Страна.ua.

"Олена Мазурова, довірена особа Миколи Злочевського, рік тому була арештована під час дачі хабара керівництву НАБУ і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розміром 6 мільйонів доларів.

Під тиском залізобетонної доказової бази, з наявністю відео- та аудіофіксації зустрічей з викривачем (тобто зі мною), а також записів телефонних переговорів і наявної смс-листування скоєння злочину, вона визнала провину, пішла на співпрацю зі слідством і дала свідчення як на співучасників (мова йде про екс-заступника голови ДПС Києва Ніколая Ільяшенко та екс-директора з правових питань компанії "Бурісма" Андрія Кіче), так і на безпосереднього замовника дачі хабара, колишнього міністра екології, Миколи Злочевського, який зараз переховується від слідства і знаходиться в міжнародному розшуку.

В результаті плідної співпраці, враховуючи важливі для слідства свідчення і додаткові докази, які Мазурова надала слідству, суд за погодженням з прокурорами, засудив Мазурову до 5 років в'язниці з відстрочкою на 2 роки у вигляді випробувального терміну, що дозволило їй залишитися на волі.

На черзі Микола Ільяшенко та Андрій Кіча від показань яких вже фактично нічого не залежить, тому що вони втратили свій шанс на співпрацю - треба було думати раніше.