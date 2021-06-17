Північна Корея вперше за 16 років пожертвувала гроші іншій країні

Північна Корея виділила 300 тисяч доларів на ініціативу Організації Об'єднаних Націй (ООН) з надання гуманітарної допомоги М'янмі, яка постраждала після військового перевороту, посилаючись на корейські ЗМІ, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що для Пхеньяна це перше пожертвування грошей іншій країні з 2005 року. Пхеньян і Нейп'їдо знаходяться в хороших відносинах. Наприклад, в січні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин направив президенту М'янми послання з нагоди 73-ї річниці незалежності країни Південно-Східної Азії. Політик висловив сподівання на подальший розвиток традиційно дружнього взаємодії двох країн.

Крім КНДР, М'янму підтримала Південна Корея, а також кілька західних країн. Найбільше пожертвування зробили США – вони направили країні понад 23 мільйонів доларів.

Північна Корея рідко робить фінансові пожертвування, оскільки є однією з найбідніших країн світу. Так, 16 червня Кім Чен Ин оголосив про можливу загрозу голоду в країні. Глава Північної Кореї заявив, що тогорічний тайфун завадив виконати план з вирощування зерна. Тому в країні складається напружена ситуація із забезпеченням населення продовольством.

1 лютого в М'янмі стався державний переворот. Військові не погодилися з результатами осінніх виборів, на яких керівна партія "Національна ліга за демократію" (НЛД) здобула рішучу перемогу. Військові оголосили про розпуск уряду і затримали президента М'янми Він М'їна та лідера партії Аун Сан Су Чжі, яка обіймала пост державного радника та голови МЗС. Через деякий час у країні почалися протести на підтримку поваленого уряду. Під час розгону протестувальників поліція неодноразово відкривала стрілянину бойовими патронами.