Північна Корея вперше за 16 років пожертвувала гроші іншій країні

Північна Корея вперше за 16 років пожертвувала гроші іншій країні

Північна Корея виділила 300 тисяч доларів на ініціативу Організації Об'єднаних Націй (ООН) з надання гуманітарної допомоги М'янмі, яка постраждала після військового перевороту, посилаючись на корейські ЗМІ, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що для Пхеньяна це перше пожертвування грошей іншій країні з 2005 року. Пхеньян і Нейп'їдо знаходяться в хороших відносинах. Наприклад, в січні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин направив президенту М'янми послання з нагоди 73-ї річниці незалежності країни Південно-Східної Азії. Політик висловив сподівання на подальший розвиток традиційно дружнього взаємодії двох країн.

Крім КНДР, М'янму підтримала Південна Корея, а також кілька західних країн. Найбільше пожертвування зробили США – вони направили країні понад 23 мільйонів доларів.

Північна Корея рідко робить фінансові пожертвування, оскільки є однією з найбідніших країн світу. Так, 16 червня Кім Чен Ин оголосив про можливу загрозу голоду в країні. Глава Північної Кореї заявив, що тогорічний тайфун завадив виконати план з вирощування зерна. Тому в країні складається напружена ситуація із забезпеченням населення продовольством.

1 лютого в М'янмі стався державний переворот. Військові не погодилися з результатами осінніх виборів, на яких керівна партія "Національна ліга за демократію" (НЛД) здобула рішучу перемогу. Військові оголосили про розпуск уряду і затримали президента М'янми Він М'їна та лідера партії Аун Сан Су Чжі, яка обіймала пост державного радника та голови МЗС. Через деякий час у країні почалися протести на підтримку поваленого уряду. Під час розгону протестувальників поліція неодноразово відкривала стрілянину бойовими патронами.

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