Зеленська й посол Швеції відкрили клуб для майбутніх тат

Дружина Президента Олена Зеленська спільно з Надзвичайним і Повноважним Послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом та головою Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні Хайме Надалем 16 червня відкрили клуб для відповідальних татів “TATO-Hub Полтава, повідомляє ОП України.

Клуб створено в межах проєкту “Трамплін до рівності”, що імплементується Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні. Згідно з даними досліджень, які проводить UNFPA-Україна, маємо таку статистику:

71% чоловіків погоджуються, що проводять мало часу з дітьми;

65% чоловіків думають, що достатньо просто заробляти гроші, щоб бути хорошим татом;

62% чоловіків визнають, що зазвичай дружина забезпечує щоденне піклування про дитину;

78% говорять, що в їхніх родинах саме дружина перебуває вдома з дитиною, коли та хворіє;

59% чоловіків знають, що батько має таке ж право брати батьківську відпустку, як і мати;

Лише 3% чоловіків беруть відпустку для догляду за дитиною.

Кожна третя жінка хотіла б, щоб чоловік взяв декретну відпустку замість неї на певний період.

“Рівність прав для матері й батька щодо догляду за дитиною є одним з напрямків роботи, які Україна визначила для себе, приєднавшись минулого року до міжнародної ініціативи “Партнерство Біарріц” – партнерства рівних можливостей. І маю зазначити, ми впевнено рухаємося до поставлених цілей. Нещодавно почав діяти закон, який дає право чоловікам скористатися повноцінною декретною відпусткою протягом перших трьох років. А також право на оплачувану чотирнадцятиденну відпустку в перші три місяці після народження дитини”, – заявила Олена Зеленська.

Метою створення “TATO-Hub Полтава” є популяризація ідеї залученого та усвідомленого татівства серед жителів міста. “TATO-Hub” – це клуб для татусів, де чоловіки можуть навчатися, спілкуватися та ставати ближчими до своїх дітей, тим самим покращуючи стосунки в родині.

“У 1970-х роках, коли Швеція вперше запровадила спільні батьківські відпустки, рідко можна було побачити, щоб батьки ними користались, оскільки перебування вдома з дітьми все ще вважалося жіночою роботою. Проте протягом кількох десятиліть шведські тати стали яскравими прикладами залучених батьків, і близько 90% шведських татів зараз беруть батьківські відпустки. Відкриваючи такі важливі для батьків місця, як “ТАТО-Hub”, Полтава робить великі кроки задля змінення уявлення про роль батьків і надає їм цінні можливості для спілкування”, – зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг.

Діяльність “TATO-Hub” спрямована на організацію занять виключно для татусів з питань дитячої психології, побудови відносин “батьки-діти”, з питань сексуальної освіти, подолання стресів, конструктивного вирішення конфліктів, підготовки до пологів і появи малюка, шкідливості гендерних стереотипів. Усі заходи проводитимуть висококваліфіковані досвідчені психологи на безоплатній основі за попереднім записом.