У Німеччині відбулася стрілянина зі смертельними наслідками

Вранці 17 червня в місті Еспелькамп, Німеччина, відбулася стрілянина з вогнепальної зброї. В результаті смертельно поранено двох людей, повідомляє Обозреватель.

Зловмисник зі зброєю втік з місця. У районі події німецька поліція розгорнула масштабну операцію з перехоплення злочинця.

Причини, які викликали конфлікт зі стріляниною, попередньо невідомі. Силовики оточили територію і не дають місцевим ЗМІ ніяких коментарів.

ЗМІ заявили, що від поранень на місці помер один чоловік, інший стік кров'ю до приїзду медиків.