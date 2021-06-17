НБУ констатував завершення економічної кризи
Національний банк України згортає антикризові заходи підтримки банків через те, що криза закінчилася. Це логічний крок, повідомляє РБК-Україна.
Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, вже зростає, як ми бачимо у другому кварталі на тлі низької бази минулого року", - сказав він.
Як зазначив Сологуб, НБУ очікує, що ситуація з ліквідністю в банківській системі буде нормальною.
"І згортання антикризових заходів ніяких проблем не несе. Тому що це саме антикризові заходи", - сказав він.
Тому логічно, що НБУ згортає антикризові заходи, додав Сологуб.