НБУ констатував завершення економічної кризи

Національний банк України згортає антикризові заходи підтримки банків через те, що криза закінчилася. Це логічний крок, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, вже зростає, як ми бачимо у другому кварталі на тлі низької бази минулого року" , - сказав він.

Як зазначив Сологуб, НБУ очікує, що ситуація з ліквідністю в банківській системі буде нормальною.

"І згортання антикризових заходів ніяких проблем не несе. Тому що це саме антикризові заходи" , - сказав він.

Тому логічно, що НБУ згортає антикризові заходи, додав Сологуб.