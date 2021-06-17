Верещук заявила, що питання про відставку Авакова не обговорюється

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Верещук заявила, що парламентська монобольшість не обговорює питання відставки Арсена Авакова з посади голови Міністерства внутрішніх справ, який грає ключову роль в питанні національної безпеки України, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Зараз питання відставки Авакова не стоїть. І наша фракція його не обговорювала. Якщо у когось є якісь амбіції, емоції або бажання, тільки через те, що комусь здається, що Аваков отримує занадто багато впливу, як для глави МВС, то це велика помилка. Я розглядаю Авакова, не як людину, прізвище, а як елемент національної безпеки ", - сказала вона журналістам у Києві.

Верещук наголосила, що Аваков займає ключове місце в конструкції безпеки України.

"Є ряд зовнішніх і внутрішніх обставин, зокрема, загроза внутрішньої дестабілізації. Я думаю, на вересень вона буде тільки посилюватися, приймаючи до уваги вибори в Держдуму РФ, Путін може розпалювати ситуацію навколо кордонів, щоб демонструвати свою незамінність. Якщо говорити про зовнішні обставини , то тут не тільки Росія, до частини европейського напрямки також є питання. І тут на передній план виходять і Держприкордонслужба і Міграційна служба, якими Аваков керує вже 7 років. Ця людина вибудувала вертикаль, він контролює всі процеси в МВС ", - зазначила нардеп .

Разом з тим, вона зазначила, що деякі напрямки по лінії МВС потребують доопрацювання.