Як влаштований ринок наркотиків в Україні та хто на ньому заробляє

З наркоторгівлею в Україні борються, але без особливого успіху. Як же влаштований цей злочинний бізнес, повідомляє Деловая столица.

Ієрархія постачальників і торговців

Відразу перерахуємо професійних учасників ринку наркотиків:

виробники,

контрабандисти,

оптові постачальники,

оптові кур'єри,

маркетплейси,

роздрібні магазини,

кур'єри і закладники,

гаранти,

маркетологи, рекламники.

Як бачимо, все по-дорослому, не гірше, ніж в солідному рітейлі. Виробники можуть бути самими різними: хтось "варить меф" — виробляє мефедрон або інші синтетичні наркотики в підпільній лабораторії, або робить в заміському котеджі з маку ацетильований опій. Хтось вирощує наркотичну коноплю в підпільній теплиці або на відкритій плантації десь в малолюдному місці; потім збирає і обробляє урожай. Далі будь-який виробник наркоти передає свій продукт оптовим торговцям. Для розуміння масштабів: за даними СБУ, лише в одній з накритих правоохоронцями в нинішньому році лабораторій знайшли товар на мільйони доларів, сама лабораторія приносила власникам 70 млн грн прибутку на місяць.

У свою чергу, контрабандисти привозять з-за кордону наркотики, яких в Україні немає за визначенням (кокаїн) або дорого і складно виробляти (екстазі). Інші контрабандисти постачають в сусідні країни (найчастіше в Молдову, Польщу і Білорусь) наркотики, зроблені в Україні, або які проходять через неї транзитом. Як розповіли "ДС" співробітники спецслужб, ряд лабораторій, які цілеспрямовано працюють на український ринок, діють в Ростовській області РФ, в самопроголошених ДНР і ЛНР, а також в Придністров'ї. Але, що цікаво, виявлялися і зворотні канали: українські лабораторії працювали для споживачів в ОРДЛО.

Оптові постачальники — найзагадковіша (через свою малу чисельність) і закрита когорта на ринку наркотиків. Вони отримують товар від виробників і контрабандистів, після чого пропонують його роздрібним торговцям. Як правило, угоди укладаються в даркнеті ("темному інтернеті") на спеціалізованих майданчиках, куди допускають перевірених учасників ринку. Розрахунок відбувається в криптовалютах. Ці домовленості практично повністю приховані від очей.

Далі в справу вступає оптовий кур'єр. У голлівудських фільмах часто показують, як проходять такі угоди: зустрічаються дві озброєні до зубів банди в напівтемному ангарі, у одних — чемодан грошей, у інших — чемодан наркотиків. Але в реальному житті все інакше. Їде, наприклад, зі Львова до Києва вантажна фура з різним товаром. І десь в глибині — пара коробок з десятком кілограмів наркоти. Де-небудь між Рівним і Славутою шофер з'їжджає з траси в ліс, знаходить затишне місце, закопує під корінням дерева одну коробку. Потім по GPS визначає точні координати місця і відправляє їх клієнту. Далі вже на перегоні, наприклад між Бердичівом і Погребищем, точно так же закопується друга коробка.

У разі чого водій може сказати: " Нічого не знаю, кузов не я завантажував, моя справа кермо крутити" . І матиме рацію: знати про вантаж — обов'язок не його, а експедитора, а вони на таких рейсах бувають дуже рідко (складно довести злий умисел — див. нижче).

А на наступний день (або через день, або ще колись) за вказаними координатами приїжджає покупець (роздрібний торговець) і викопує коробку.

Функція роздрібних магазинів очевидна: вони фасують наркотики в дрібну тару, дають рекламу, організовують канали продажів, наймають кур'єрів і закладників. Щомісячні обороти тут можуть бути самі різні: від мільйонів доларів у досить великого магазину до тисяч — у студентів, які "барижать по-дрібному". Самий низовий рівень наркоторгівлі ("солдати") — кур'єри і заставники. Кур'єри передають дози з рук в руки (як правило — лише перевіреним людям), заставники — роблять закладки з наркотою в затишних місцях в різних точках міста, після чого фотографію і GPS-координати місця надсилають покупцеві.

Магазини працюють не тільки самі по собі, але і розміщуються в даркнеті на спеціальних майданчиках — маркетплейсах. Це окремий вид бізнесу: маркетплейс (їх не так багато, самий сумнозвісний — російська "Гідра") не тільки розміщує у себе наркомагазини, але і дає їх рекламу, допомагає проводити розрахунки, вирішує конфлікти, організовує захищені канали спілкування.

Окремий вид бізнесу — гаранти. В такій специфічній справі, як торгівля наркотиками, завжди висока ймовірність обману: хтось когось "кинув", отримав гроші, але не привіз "дурь", або навпаки, або ж якість не та і т.д. Завдання гаранта — отримати гроші від покупця, перевірити виконання замовлення, після чого передати гроші продавцю (за вирахуванням свого відсотка). Ну або виступити арбітром у конфлікті, якщо до нього дійде.

Структура ринку наркотиків в Україні

Особливість українського ринку наркотиків в тому, що на ньому домінує наркотична конопля (марихуана) і всілякі продукти з неї: 7 з 10 покупок — це марихуана ("трава", "шишки", гашиш та ін.).

За ст. 106 (2) Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУАП) вирощування конопель в кількості до 10 рослин тягне за собою штраф і конфіскацію цих рослин. Згідно ст. 44 того ж кодексу незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення та пересилання наркотиків (без мети збуту) в невеликих розмірах карається штрафом від 25 до 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. А у великих обсягах — це вже кримінальна відповідальність, визначається ст. 309 Кримінального кодексу України. За цією нормою за виробництво, придбання без наміру торгувати канабісом передбачені більші штрафи або ж арешт на 6 місяців, або обмеження волі до 5 років.

Варто відзначити, що в Києві марихуана користується меншим попитом, а дорогі наркотики — більшим. У містах-мільйонниках співвідношення дуже схоже. А ось в провінції дорога "дурь" знаходить своїх покупців куди рідше. Там з легких наркотиків — суцільна марихуана, з важких — похідні з маку.

У 2018 р. хтось із наркоторговців опублікував капітальне маркетингове дослідження "На чому сидить Київ". Цей анонім, працюючи на цьому ринку, знав, що кількість відгуків про наркотичні речовини на сайтах торговців прямо пропорційна обсягам їх продажів. Ось як, за його даними, виглядала динаміка київського ринку три роки тому.

Попит на психостимулятори/Дослідження "На чому сидить Київ"

Попит на ейфоретики/Дослідження "На чому сидить Київ"

Попит на марихуану/Дослідження "На чому сидить Київ"

Динаміка ринку наркотиків/Дослідження "На чому сидить Київ"

З тих пір дещо змінилося — різко зросли продажі наркотичної коноплі. За даними Департаменту по боротьбі з наркозлочинністю Національної поліції України, обсяг вилученого з незаконного обігу канабісу в 2020 р. перевищив показники 2019-го майже на 143%. За 2019 р. в цілому було вилучено 8,7 т наркотичних і психотропних засобів. З них — 2,2 т канабісу (25% від загального обсягу) і 443 грами гашишу (смоли канабісу). За 2020 р. всього вилучено 6,15 т наркотичних засобів і психотропних речовин. З них — 5,34 т канабісу (86%) і 3 кг гашишу. Вважається, що одна тонна — приблизно мільйон доз, виходить зростання за рік на 142%. Показники гашишу (смола канабісу) ще вище — з 443 грам в 2019-му до 3 кг в 2020-му, зростання на 557%.

Тут, звичайно, немає повної кореляції: це статистика просто по вилученому товару, а не всьому продажу. Та й логічно припустити, що ті, хто торгує канабісом, просто частіше попадаються, оскільки там і покарання менші, і, відповідно, менше перестраховки. Але в цілому тенденція очевидна.

За оцінками наркополіцейських, річний оборот українського ринку наркотичного канабісу та його похідних перевищує 1,3 млрд грн. При цьому, як обережно оцінюють самі учасники наркоринку, такі наркотики, як кокаїн, героїн, синтетичні наркотики (амфетаміни), солі, альфа-ПВП, таблетки екстазі, галюциногенні гриби та інше в сукупності в 4-5 разів перевершують марихуану з грошового обороту (тут ми говоримо про загальну суму передбачуваних продажів) — просто через значно більш високу вартість. Нескладні розрахунки показують, що це ще як мінімум 5,2 млрд грн. Тоді в сукупності річний обсяг українського ринку наркотиків — близько 6,5 млрд грн.

Порівнювати наркотики за вагою — некоректно: кілограм гашишу за вартістю еквівалентний міліграмам чистого LSD, та й психоделічний ефект у них принципово різний — а значить, і різні групи споживачів. Можна порівняти хіба що за структурою споживання — і, відповідно, доходів від торгівлі різними видами "дурі". Оглядач "ДС" поспілкувався з правоохоронцями і учасниками наркоринку, щоб скласти приблизну картину споживання наркотиків в Україні.

Виглядає вона так:

марихуана і наркотики на її основі: 70% роздрібних покупок, 1,3 млрд грн

амфетаміни і альфа-ПВП: 10% роздрібних покупок, 1,2 млрд грн

героїн та інші опіоїди: 7%, 1 млрд грн

МДМА ("екстазі"), мефедрон ("сіль"): 5%, 1,2 млрд грн

спайс (курильні суміші): 5%, 0,7 млрд грн

кокаїн, галюциногенні гриби, LSD і інша екзотика: 3%, 1,1 млрд грн.

Купити — простіше простого

Ще років п'ять тому майже вся торгівля йшла через знайомих (всі знають, що у Васі "дурь" взяти можна) і через даркнет (що вимагало від покупців деяких знань в інтернет-технологіях). Тепер же в якості вітрини — звичайний сайт в інтернеті, а угоди укладаються через месенджер "Телеграм".

Реклама наркотиків в пошуку Google/Фото автора

Правда, в телеграмі наркоторговці використовують трохи більше конспірації, ніж продавці фальшивих грошей або "лівих" кредиток, — робота йде через ботів і онлайн-операторів.

Продаж "екстазі" через месенджер/Фото автора

Клієнт робить замовлення через бота (програму-торгового робота) або через людину-оператора, яка чергує в мережі, розплачується за товар, отримує координати і опис закладки з наркотиком. Ну або прямо до нього можуть направити кур'єра — якщо клієнт перевірений. Іноді наркоту пересилають поштою — це було популярно 4-5 років тому, але сьогодні — не особливо.

Різноманітність вибору/Фото автора

Розрахунки відбуваються або в криптовалютах (якщо суми чималі), або простим переказом на банківську карту (наркоторговці використовують карти, оформлені на інших людей ), або через системи електронних платежів.

Чому вони не бояться?

Наркозлочини та покарання за них детально прописані в Розділі 13 Кримінального кодексу України: "Кримінальні злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення". Там 25 статей, і терміни по більшості з них передбачені зовсім не дитячі.

Галюциногенні гриби на продаж/Фото автора

Однак вулиці Києва та інших міст України рясніють рекламою торговців наркотиками. Причому не тільки нанесеними з аерозольних балончиків написами з телеграм-адресами магазинів, але і рекламними листівками з якісною, дорогою поліграфією.

Просто і дешево/Фото автора

Конкуренція наркошопів/Фото автора

Екологічно чиста рослинна продукція/Фото автора

Знайти "дурь" через інтернет — взагалі справа десятка-другого секунд

Купити наркотики можна в будь-який час доби/Фото автора

Тобто в цьому бізнесі не просто задіяна величезна кількість людей, але вони ще й не особливо бояться кримінального переслідування. Чому? Тут зійшлося кілька причин.

Перша — те, що виробники, контрабандисти і розповсюджувачі наркотиків занадто часто діють під прикриттям недобросовісних правоохоронців. Заголовки на кшталт "Співробітник СБУ кришував торгівлю психотропами через Telegram" , на жаль, не рідкість в українських ЗМІ. Втягнутими в таку діяльність виявляються і депутати, а вже по поліцейським, на жаль, "наркотичних" новин з'являється найбільше.

Друга причина — особливості українського законодавства, точніше, Кримінально-процесуального кодексу, що регламентує слідство. Затримати торговців наркотою або її виробників не так складно, як довести їх провину. Свідчення судом не приймаються, і слідчі повинні не тільки "взяти на гарячому", але і довести, що підозрювані розуміли, що мають справу з наркотиками, і свідомо хотіли на них заробити. Тобто потрібно довести не тільки факт дій, але і злий умисел у них.

А це, виявляється, зовсім не просто. Джерело в правоохоронних органах розповідає просто-таки приголомшливі історії:

- Накривають лабораторію, яка виробляє метамфетамін. А співробітники говорять: "Чого ви до нас прийшли? Ми виробляємо добриво для кактусів!". І справді, тут же лежать пакетики з написом "Добриво для кактусів". А готова до фасування речовина — метамфетамін. І починається:

- Це ж наркотик!

- Та ні, це добриво для кактусів. Бачите, сторінку в інтернеті знайшли: "Унікальне добриво для кактусів: рецепт". Ось і готуємо...

- Але ж при застосуванні всередину воно дає потужний наркотичний ефект!

- А навіщо ви його пробували? Ми його не пробували, ми ж не кактуси.

Ось вам смішно, а суд їх потім виправдовує.

З кур'єрами, що роблять закладки з наркотиками для кінцевих споживачів, ще складніше. Кілька років тому поліцейські виявляли їх досить просто: йде хлопчина, в смартфон уткнувся і по сторонам зиркає, щось шукає — 90% що закладник, шукає зазначену точку. А сьогодні йде такий же хлопчина, в смартфон уткнувся і по сторонам зиркає, щось шукає, а на спині рюкзак служби доставки. І що? Затримувати його?

Більш того, багато наркокур'єрів спеціально влаштовуються в служби доставки, скаржаться поліцейські. Такого гальмуєш, а у нього в рюкзаку — піца. Він на роботі, доставляє реальне замовлення реальній людині. А то, що в кишені пакетик героїну, — так це для особистого споживання (там одна доза), законом не заборонено. (А якщо більше — адвокати назвали "ДС" лайфхак на такий випадок: кур'єр пише заяву про те, що у нього починає формуватися наркотична залежність і він хоче пройти добровільне профілактичне лікування. Після чого проводить два тижні в наркологічному стаціонарі, на суді пред'являє довідку про це, — і суд звільняє його від відповідальності на підставі ч. 4 ст. 309 КК України.)

Не можна сказати, що за торгівлю наркотиками в Україні нікого не садять до в'язниці. Садять. Але, як зізнаються самі наркоторговці, шансів уникнути покарання, коли попався, — куди більше, ніж реально потрапити за грати.