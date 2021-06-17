Міжбанк: хто спровокував зростання долара

Як стало відомо, правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 7,5% річних. Інформація про це буквально півгодини тому була опублікована на офіційному сайті регулятора.

Міжбанківський валютний ринок відреагував на новину стрибком котирувань вгору. За кілька хвилин вони досягли 27,20 гривень на покупку і 27,21 гривень на продаж. Миттєво оцінивши ситуацію, Національний банк вийшов з інтервенцією на продаж за ціною 27,21 гривень.

Готівковий долар також росте з самого ранку, правда, не встигає в швидкості за безготівковим. Вранці оптові обмінники Києва продавали готівкового «американця» по 27,09-27,10 гривень, а вдень - вже 27,15-27,17 гривень.

Євро на FOREX продовжує падіння, що почалося вчора ввечері після оголошення результатів засідання ФРС США з питання процентної ставки. До 14:00 за київським часом він впав до позначки 1,1925 долара, падіння за півдня склало 80 пунктів. Готівковий євро потрапив під дію двох різноспрямованих факторів: з одного боку, обвал на FOREX тисне євро вниз, з іншого, зростання цінника на готівковий долар частково згладжує це. Вранці готівковий євро продавали по 32,65-32,70 гривень, а до обіду ціна опустилася до 32,53-32,55 гривень.

Польський злотий поки не відреагував на падіння євро: як і вчора, за нього просять в середньому 7,25-7,27 гривень.

Російський рубль сьогодні торгується в діапазоні 72,40-72,70 рублів за долар. Зниження рубля і гривні сталося майже синхронно, тому ціна готівкового рубля не змінилася: як і весь тиждень, його продають по 3,72-3,75 гривні за 10 рублів.