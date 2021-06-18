Плов від плову відрізняється: секрети таджицького і його відмінності від узбецького
Плов – одне з найдавніших смачних творів Азії. Рецептів його налічується більше сотні. І це тільки в одному Узбекистані. Про важливі деталі узбецького плову ми розповідали, тепер дізнаємося, які відмінності та особливості є у таджицького плову і як його правильно приготувати, повідомляє Сегодня.
Особливості таджицького плову
- Рис перед закладкою замочують на кілька годин у теплій підсоленій воді, це прискорює варіння
- М'ясо нарізають розміром 3 на 4 см
- Моркву нарізають тонкою соломкою, так вона краще зберігає смак
- Додаткові компоненти – нарізана кубиками айва і часник цілими головками. Попередньо часник потрібно очистити від лушпиння, але щоб голівка не розсипалася
- На етапі приготування зирвака (основи) не додається вода. М'ясо та овочі тушкуються у власному соку.
Для таджицького плову на багатті вам знадобляться:
- 1 кг рису
- 1 кг м'яса (баранини або свинини)
- 2 кг моркви
- 0,5 кг цибулі
- 3 головки часнику
- 350 г – айва
- 1,5 склянки олії
- сіль, мелений перець, зира, барбарис – за смаком.
Як приготувати плов на багатті
- Перед тим, як готувати плов, обов'язково кілька разів промийте рис – ретельно, до чистої води. Його треба замочити у солоній воді на кілька годин.
- Овочі почистьте і помийте. Цибулю поріжте півкільцями. Моркву – великою соломкою. Часник звільніть від верхнього шару лушпиння і зробіть надрізи в зубчиках з боків. Голівка не має розсипатися.
- М'ясо звільните від плівок, помийте, обсушіть і поріжте середніми шматочками.
- Поставте казан на багаття, добре розігрійте в ньому олію та відправте туди м'ясо. На сильному вогні обсмажте м'ясо з усіх боків 10 хвилин.
- Потім закиньте в казан цибулю і обсмажте разом з м'ясом ще 10 хвилин.
- Наступною в казан відправляється морква. Її потрібно готувати на середньому вогні хвилин 5-7, не перемішуючи, щоб вона стала м'якою.
- Потім додайте зиру, барбарис, сіль, перець і все перемішайте і готуйте на слабкому вогні ще 5-7 хвилин. Вода не додається. М'ясо та овочі тушкуються у власному соку.
- Зверху на зірвак викладіть шар рису, рівно розподіліть його, трохи посоліть і акуратно залийте водою так, щоб вона покривала рис на 2 см. Вставте часник, порізану айву і проткніть рис у декількох місцях ложкою до дна.
- Накрийте кришкою і готуйте плов на слабкому вогні 20 хвилин. Рис має увібрати в себе воду.
- Потім акуратно перемішайте готовий і ложкою зберіть рис у гірку. Знову накрийте казан і дайте плову настоятися 20 хвилин.