Плов від плову відрізняється: секрети таджицького і його відмінності від узбецького

Плов – одне з найдавніших смачних творів Азії. Рецептів його налічується більше сотні. І це тільки в одному Узбекистані. Про важливі деталі узбецького плову ми розповідали, тепер дізнаємося, які відмінності та особливості є у таджицького плову і як його правильно приготувати, повідомляє Сегодня.

Особливості таджицького плову

Рис перед закладкою замочують на кілька годин у теплій підсоленій воді, це прискорює варіння

М'ясо нарізають розміром 3 на 4 см

Моркву нарізають тонкою соломкою, так вона краще зберігає смак

Додаткові компоненти – нарізана кубиками айва і часник цілими головками. Попередньо часник потрібно очистити від лушпиння, але щоб голівка не розсипалася

На етапі приготування зирвака (основи) не додається вода. М'ясо та овочі тушкуються у власному соку.

Для таджицького плову на багатті вам знадобляться:

1 кг рису

1 кг м'яса (баранини або свинини)

2 кг моркви

0,5 кг цибулі

3 головки часнику

350 г – айва

1,5 склянки олії

сіль, мелений перець, зира, барбарис – за смаком.

Як приготувати плов на багатті

Перед тим, як готувати плов, обов'язково кілька разів промийте рис – ретельно, до чистої води. Його треба замочити у солоній воді на кілька годин.

Овочі почистьте і помийте. Цибулю поріжте півкільцями. Моркву – великою соломкою. Часник звільніть від верхнього шару лушпиння і зробіть надрізи в зубчиках з боків. Голівка не має розсипатися.

М'ясо звільните від плівок, помийте, обсушіть і поріжте середніми шматочками.

Поставте казан на багаття, добре розігрійте в ньому олію та відправте туди м'ясо. На сильному вогні обсмажте м'ясо з усіх боків 10 хвилин.

Потім закиньте в казан цибулю і обсмажте разом з м'ясом ще 10 хвилин.