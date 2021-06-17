Екс-суперник Усика пояснив, чому програє Джошуа

Колишній суперник Олександра Усика (18-0, 13 КО) Майкл Хантер заявив, що єдиним шансом Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) в поєдинку з українцем є нокаут. Він відзначив досвід, силу та навички нашого співвітчизника, повідомляє Обозреватель.

Американський боксер поділився думкою, що стиль, який проповідує британець, буде зручним для Олександра.

"Я не думаю, що Джошуа переможе Усика. Його єдиний шанс – нокаут. Це суперважкий дивізіон, тому тут завжди можна побачити нокаути. Олександр достатньо сильний, є олімпійцем і володіє необхідними навичками. Люди завжди згадують бій проти Чісори, оскільки там Усик виглядав не найкращим чином, але мені здається, що тут справа була в стилях боксу. Як на мене, протистояння проти Джошуа буде зручним для українця" , – цитує слова Хантера видання Boxing247.﻿com .

Він вважає, що наш співвітчизник буде уважно діяти в захисті та не стане вплутуватися в обмін ударами.

"Для перемоги Ентоні потрібно влучити по Усику дуже хитрим ударом. Ми знаємо про його аперкот, але дуже малоймовірно, що це допоможе в поєдинку з таким боксером, як Олександр. Ми знаємо, що українець орієнтований на захист і не буде лізти в розмін ударами. Він буде набирати очки, що й принесе йому перемогу. Саме тому Джошуа доведеться докласти величезних зусиль для того, щоб побити Усика" , – підсумував Хантер.

Відзначимо, що з Хантером наш співвітчизник зустрічався в 2017 році. Тоді він переміг американця одностайним рішенням суддів.

Згідно з інформацією, яка з'явилася в ЗМІ, чемпіонське протистояння Усика і Джошуа відбудеться у вересні.