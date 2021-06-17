ДФС проводить обшуки в офісі Київавтодору

Державна фіскальна служба (ДФС) під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводять обшуки у службових приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор". Слідчі дії проходять в рамках справи щодо умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції та ремонту шляхопроводів на суму понад 30 млн гривень, повідомляє РБК-Україна.

Встановлено, що одне з товариств, упродовж 2019-2020 року на замовлення КК "Київавтодор" здійснювало роботи по будівництву та реконструкції мостів та шляхопроводів у м. Києві. Вартість робіт одного із шляхопроводів становить понад 400 млн гривень, написала ДФС у Facebook.

Вказана підрядна організація зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитись від сплати податків у особливо великих розмірах та завищити реальну вартість ремонтних робіт.

На підставі ухвали суду за адресою офісних приміщень КК "Київавтодор" розпочато обшуки, з метою отримання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

"Органи місцевого самоврядування, малий, середній та великий бізнес, повинні працювати виключно в рамках закону. Використання різних схем, в тому числі умисне завищення реальної вартості робіт чи послуг, ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, все це шкодить інтересам громади та держави в цілому. Наведення порядку у фінансах столиці, стане прикладом для ефективної діяльності інших регіонів. Ефективна економіка - сильна та міцна держава" , - заявив голова ДФС Вадим Мельник.

Нагадаємо, комунальна корпорація "Київавтодор" заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковується виконавчому органу Київської міської ради.