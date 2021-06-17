Оздоблення стін на кухні: вимоги та особливості сучасного дизайну

Приміщення кухні - це гордість будь-якої господині. При оформленні дизайну фахівці рекомендують обов'язково приділити увагу декору стін, оскільки подібна деталь інтер'єру здатна перетворити приміщення, розділити його на зони і замаскувати недоліки, якщо вони є, повідомляє Remontbp.

При цьому важливо правильно підібрати оздоблювальні матеріали, адже кухня відноситься до розряду специфічних приміщень з підвищеною вологістю, частими змінами температурного режиму і характерними забрудненнями, що залишаються після приготування їжі.

Оздоблення стін на кухні - вимоги та особливості

Наскільки б нас не залучали зовнішнім виглядом ті чи інші оздоблювальні матеріали, при виборі відповідних ідей для кухні в першу чергу слід враховувати їх довговічність, оскільки кухня найбільш частіше піддається вологому прибираннюя. Крім того, обраний вид обробки стін не повинен займатися і виділяти небезпечні для здоров'я речовини при зміні температурного режиму.

Також не слід забувати про необхідність поділу спільного простору на функціональні зони - робочу і обідню, що означає вибір інтер'єрного рішення з урахуванням цих факторів. Для поверхонь, які візьмуть на себе основне навантаження слід підібрати більш міцні матеріали.

При облицюванні інших стін можна зробити акцент на декорі. До того ж, одночасне поєднання декількох матеріалів дозволить господарям приміщення заощадити та надає прекрасну можливість проявити фантазію.

Які види матеріалів можна використовувати для дизайну кухні читайте далі.

Фарбування стін на кухні

Цей невибагливий та універсальний спосіб обробки поверхонь стін на кухні сьогодні вважається модним європейським трендом.

Подібний варіант обробки може служити вам десятиліттями та оновлюватися за бажанням господарів приміщення.

Шпалери

Не дивлячись на те, що не кожен вид сучасних шпалер підходить для обробки кухонного приміщення, дизайнери впевнено продовжують використовувати подібні матеріали для створення різних інтер'єрних рішень. І в цьому випадку слід віддати перевагу флізеліновим або вініловим виробам.

Головна особливість запропонованих варіантів - вологостійкість. Тому такі шпалери можна піддавати вологому прибиранню. Крім цього вінілові і бамбукові шпалери не вигоряють на сонці, що дуже актуально для кухонь з постійним попаданням сонячного світла.

Керамічна плитка

Подібна пропозиція можна назвати одним з найбільш «Не вбивай» видів покриттів, яке прекрасно підходить і для оформлення кухонного фартуха і для облицювання більш об'ємних площ.

Декоративна штукатурка

Якщо ви бажаєте отримати неповторний стиль і справжню якість, такий вид облицювання стін, як декоративна штукатурка, стане ідеальним рішенням. Така пропозиція належить до розряду дорогої обробки та вимагає залучення фахівців. Однак результат обов'язково вас порадує і дозволить створити неповторний стиль.

Декоративна цегла

Сучасні стилі інтер'єру не обходяться без таких характерних доповнень, як цегляна кладка, тому в дизайні кухні дуже часто використовується подібний варіант обробки. Декоративна цегла виготовляється з гіпсу або каменю і вважається досить міцним і довговічним матеріалом, може мати білий або характерний коричневий колір, або використовуватися під фарбування. Таким способом можна виділити область навколо дверного або віконного отвору, або акцентувати увагу на одній зі стін.