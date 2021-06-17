Оглядовий майданчик у Китаї, від якого захоплює дух
Циндао – місто у Китаї, розташоване на березі Жовтого моря. Воно відоме незвичайним стилем з німецькими рисами та колоритом, а також неймовірними хмарочосами, повідомляє 24 Канал.
На найвищому з них відкривають оглядовий майданчик. Куди дозволять піднятися туристам – дивіться далі.
Що відомо про будівлю
Гаїтянський центр – три вежі, попереднє відкриття яких відбулося у червні 2020 року. У центрі Гаїті розташовані офісні приміщення, п'ятизірковий готель, торговий центр та ін. На будівництво об'єкту нерухомості витратили близько 2,07 мільярда доларів (56,2 мільярда гривень).
Найвищий хмарочос у Циндао
Висота найвищої будівлі – 369 метрів. Цей хмарочос є найвищим у Циндао. З 18 липня охочі можуть придбати квитки й потрапити на оглядовий майданчик, що розташований на 80-му поверсі. Подивитися на неймовірні краєвиди можна буде з висоти 330 метрів.
Скільки коштуватиме екскурсія наразі не повідомляється.
Будівля ніби знаходиться вище неба: