Справа MH17: в суді підтвердили факти вогневої підтримки терористів РФ

Російський авіаексперт Вадим Лукашевич заявив, що в суді Гааги триває розгляд справи про катастрофу рейсу MH17, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що минулого тижня з 7 по 10 червня суд оголошував позицію звинувачення.

"Сьогодні слово взяла прокуратура, додаючи важливі матеріали, які не озвучив суд. У першій частині виступу прокуратури було подано аналіз тактичної обстановки в районі падіння МН17. І сьогодні в суді Гааги були підтверджені факти прямої вогневої підтримки сепаратистів Росією масовими обстрілами російськими збройними силами української території через російсько-український кордон ", - йдеться в повідомленні.

За словами Лукашевича, в якості підтвердження показано донесення СБУ щодо подій на фронті напередодні загибелі МН17 і загальна карта з усіма випадками обстрілів Росією України.