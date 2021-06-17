У НБУ назвали основні тенденції на валютному ринку у 2021-му
З початку 2021 року на валютному ринку України спостерігалося тенденція до укріплення курсу гривні до долара. Курс зміцнився на 4,5 відсотка, повідомляє РБК-Україна.
Про це сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"На валютному ринку в поточному році превальвували ревальваційні тенденції, з кінця квітня вони посилилися", - сказав він.
Як зазначив Гелетій, цьому сприяло те, що українські експортери наростили обсяги продажів, зокрема, за рахунок зростання світових цін на продовольство та продукцію гірничо-металургійного комплексу.
"Як результат, збільшився і продаж іноземної валюти бізнесу на міжбанківському ринку", - сказав він.
Крім того, населення також продавало валюти більше, ніж купувало, додав Гелетій.
"По-третє, покращенню ситуації на валютному ринку сприяло зменшення військової напруги на кордонах", - сказав заступник голови НБУ.
Крім того, збільшився інтерес нерезидентів до українських ОВДП, що створює додаткову пропозицію валюти.
"У результаті з початку року офіційний обмінних курс гривні до долара зміцнився на 4,5%", - сказав він.
Гелетій нагадав, що НБУ не прогнозує та не таргетує валютний курс, оскільки в Україні діє плаваюче курсоутворення і курс може коливатися в обидва боки.