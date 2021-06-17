Дощі відступають: у яких регіонах буде суха та ясна погода

У більшій частині українських областей нарешті встановиться суха й сонячна погода, а дійсно сильні дощі залишаться тільки в Криму. У зв'язку з цим у всіх регіонах прогнозують потепління.

У п'ятницю, 18 червня, на заході, півночі країни, а також в Черкаській області протягом дня повітря прогріється до +26...+29°C. Вночі в Західній Україні в середньому очікується 12-14, на схід від Житомирщини та Вінниччини - близько 15-17. У центральних, південних і східних регіонах у світлий час стовпчики термометрів зупиняться на відмітках 25-27 за Цельсієм, а в темний покажуть від 14 до 17.

На півдні й південному сході країни проллються дощі слабкої або середньої інтенсивності, в Криму - сильні. Місцями опади можуть торкнутися центральних та східних областей: Кіровоградської, Донецької, Луганської, Харківської. Імовірність гроз та інших аномалій низька. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

В окремих районах Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, а також південних і східних областей у зв'язку з негодою збережеться Ⅰ (жовтий) рівень метеорологічної небезпеки.

Про ризики виникнення пожеж не повідомляється.

У Києві легка хмарність, ймовірність опадів вкрай низька. Днем жителі й гості столиці можуть розраховувати на 25-28 градусів тепла, вночі - близько 16-18. Швидкість вітру - 4-6 м/с.