У Кирилівці та Бердянську затопило пляжі

На півдні України вирує циклон, в результаті якого пляжі в Кирилівці та Бердянську виявилися затопленими, повідомляє Вести.

Так, в Бердянську, після вчорашнього шторму пляжі в районі Верхової опинилися під водою. Підтоплено також і кафе, розташовані на березі.

В акваторії Азовського моря спостерігаються складні погодні умови: сильні дощі, грози, місцями град. Пориви шквального вітру досягають 25-28 м / с. За інформацією синоптиків, висота хвиль на морі вдень досягне 13-20 дм.

У Кирилівці вранці була гроза з сильним дощем, а потім почав посилюватися вітер.

Через посилення вітру розігрався шторм, який жене хвилю до берега, море поступово поглинає пляжі і вже заливає бази відпочинку, розташовані на першій лінії біля моря.