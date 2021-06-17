Нацбанк назвав головні ризики для економіки України

Нацбанк назвав головні ризики для економіки України

Ключовим ризиком для української економіки, як і раніше залишається поширення коронавірусу. Якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, в країні можуть посилити карантин, а це призведе до зниження ділової активності, споживчого та інвестиційного попиту. Сповільниться інфляція, повідомляє Сегодня.

У той же час, поступове згасання пандемії COVID-19 активізує відкладений споживчий попит і прискорить зростання цін, відзначають у регуляторі.

В НБУ також назвали інші актуальні ризики :

  • волатильність на світових ринках капіталу;
  • різке погіршення умов торгівлі;
  • ескалація військового конфлікту.

У Нацбанку відзначають, що Україні важливо продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

"Кредити МВФ є важливим джерелом фінансування дефіциту державного бюджету, а також позитивним сигналом для іноземних інвесторів. Співпраця з Фондом та іншими міжнародними партнерами сприятиме швидшому відновленню української економіки від наслідків коронакризи", – відзначили в НБУ.

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