Нацбанк назвав головні ризики для економіки України

Ключовим ризиком для української економіки, як і раніше залишається поширення коронавірусу. Якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, в країні можуть посилити карантин, а це призведе до зниження ділової активності, споживчого та інвестиційного попиту. Сповільниться інфляція, повідомляє Сегодня.

У той же час, поступове згасання пандемії COVID-19 активізує відкладений споживчий попит і прискорить зростання цін, відзначають у регуляторі.

В НБУ також назвали інші актуальні ризики :

волатильність на світових ринках капіталу;

різке погіршення умов торгівлі;

ескалація військового конфлікту.

У Нацбанку відзначають, що Україні важливо продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.