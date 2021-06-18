Графік роботи Укрпошти та НП на Трійцю і День Конституції

Укрпошта і Нова пошта опублікували графіки роботи відділень під час тривалих вихідних на Трійцю та День Конституції.

Про це повідомляється на сайтах поштових служб.

Як буде працювати Укрпошта

Укрпошта буде працювати під час вихідних, проте послуги будуть надавати лише чергові відділення поштового оператора.

Графік роботи відділень Укрпошти:

Як буде працювати Нова пошта﻿

Відділення та адресна доставка Нової пошти 20 червня будуть працювати за звичайним графіком.

21 та 28 червня Нова пошта буде працювати за графіком неділі, який індивідуальний для кожного відділення (можна дізнатись за посиланням﻿).

У дні між святами графік не змінився.