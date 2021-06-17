Гармаш передбачив вилучення українських паспортів в ОРДЛО
Член української делегації в Тристоронній контактній групі журналіст Сергій Гармаш вважає, що російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вилучатиме у громадян українські паспорти, повідомляє Украина24.
"На сьогодні є інформація, що до 2025 року всі жителі ОРДЛО повинні отримати "паспорти" так званих "ДНР/ЛНР". Про те, що будуть вилучатися українські паспорти, я зробив логічний висновок, що виходить із нинішньої політики, яка там проводиться щодо зв'язку місцевого населення з Україною", - сказав Гармаш.
Журналіст розповів про заходи, що вживаються Росією.
"Перший крок - відключення мобільних операторів, потім була націоналізація підприємств, економічна ізоляція, потім було закриття КПВВ, яке ми спостерігаємо вже понад рік незалежно від ситуації з коронавірусом. Близько року створюються штучні проблеми власникам українських паспортів, хоча там вони де-юре визнаються, але де-факто людину з українським паспортом можуть взяти на вулиці й на 30 діб посадити для з'ясування особи. Власники ID-паспортів ніяк ними там не можуть користуватися - з них вимагають довідку про прописку, а вона видається тільки за умови, що ви принесете довідку про те, що ви подали документи на отримання "паспорта" "ДНР/ЛНР", - сказав Гармаш.
Також український парламентер зазначив, що створюються проблеми для абітурієнтів та видаються російські паспорти.
"Плюс зараз ми бачимо створення штучних проблем для виїзду абітурієнтів, це теж показник політики Росії. Плюс доктрина "Русский Донбасс", яка передбачає створення "російських національних держав" на території ОРДЛО. І плани щодо російської паспортизації, ми про них знаємо, Росія їх не приховує, до кінця року близько 800 тис. повинні отримати російські паспорти. Все це спрямовано на ізоляцію місцевого населення від України, логічно, що вони вилучатимуть українські паспорти", - сказав Гармаш.