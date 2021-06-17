Гармаш передбачив вилучення українських паспортів в ОРДЛО

Член української делегації в Тристоронній контактній групі журналіст Сергій Гармаш вважає, що російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вилучатиме у громадян українські паспорти, повідомляє Украина24.

"На сьогодні є інформація, що до 2025 року всі жителі ОРДЛО повинні отримати "паспорти" так званих "ДНР/ЛНР". Про те, що будуть вилучатися українські паспорти, я зробив логічний висновок, що виходить із нинішньої політики, яка там проводиться щодо зв'язку місцевого населення з Україною" , - сказав Гармаш.

Журналіст розповів про заходи, що вживаються Росією.

"Перший крок - відключення мобільних операторів, потім була націоналізація підприємств, економічна ізоляція, потім було закриття КПВВ, яке ми спостерігаємо вже понад рік незалежно від ситуації з коронавірусом. Близько року створюються штучні проблеми власникам українських паспортів, хоча там вони де-юре визнаються, але де-факто людину з українським паспортом можуть взяти на вулиці й на 30 діб посадити для з'ясування особи. Власники ID-паспортів ніяк ними там не можуть користуватися - з них вимагають довідку про прописку, а вона видається тільки за умови, що ви принесете довідку про те, що ви подали документи на отримання "паспорта" "ДНР/ЛНР" , - сказав Гармаш.

Також український парламентер зазначив, що створюються проблеми для абітурієнтів та видаються російські паспорти.