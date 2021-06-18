Fiat стане повністю електричним брендом

Італійський автовиробник оновлює свої плани і оголошує повний перехід на випуск електрокарів та плагін-гібридів. Крім того, штаб-квартира Fiat у Турині найближчим часом перетвориться на величезний висячий сад – найбільший в Європі, повідомляє 24 Канал.

Замість знаменитого овального треку на даху колишньої фабрики Лінготто в Турині, з’явиться насадження з 28 000 рослин, аби продемонструвати зміну пріоритетів Fiat з розробки високопродуктивних V12 на електричні транспортні засоби.

“Рішення про те, що нове покоління 500 буде виключно електричним, насправді було прийнято до Covid-19. Навіть тоді ми вже знали, що світ більше не може йти на компроміси. Нам нагадали про терміновість прийняття заходів, про те, щоб щось зробити для планети Земля”, – цитує керівника Fiat Олів'є Франсуа видання Top Gear .

А це означає більше, ніж просто продаж електричних міських автомобілів і забезпечення того, щоб наступне покоління 500X і Panda були електричними. Fiat збирається розбити сад на даху колишньої фабрики в Турині, перетворивши його на найбільший висячий сад в Європі, в якому буде понад 28 000 рослин.

Керівник Fiat пояснює, що з електричним Fiat 500e він прагне повторити історію успіху першого, оригінального Fiat 500, який поставив Італію на колеса в кінці 1950-х років.