ВООЗ вважає, що жінкам потрібно заборонити вживати алкоголь

Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала заборонити випивати жінкам дітородного віку, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в проєкті Глобального плану дій по боротьбі з алкоголем на 2022 — 2030 роки.

Згідно з документом, країни повинні підвищувати обізнаність населення про шкоду алкогольних напоїв, однак особливу увагу слід приділити дітям, вагітним і жінкам дітородного віку.

Це пов'язано з тим, що вживання спиртного до і під час виношування дитини може призвести до розвитку у неї різних захворювань і порушень, а також до появи проблем із соціальною поведінкою і здатністю до навчання, йдеться в тексті.

Відзначається, що це також негативно впливає на фізичний і психологічний стан матері.

Таким чином, у ВООЗ дійшли висновку, що найкращим варіантом буде повна відмова жінок від спиртного.

Ці заяви викликали широку критику серед користувачів мережі, а саму організацію звинуватили в сексизмі.