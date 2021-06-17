ВООЗ вважає, що жінкам потрібно заборонити вживати алкоголь

ВООЗ вважає, що жінкам потрібно заборонити вживати алкоголь

Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала заборонити випивати жінкам дітородного віку, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в проєкті Глобального плану дій по боротьбі з алкоголем на 2022 — 2030 роки.

Згідно з документом, країни повинні підвищувати обізнаність населення про шкоду алкогольних напоїв, однак особливу увагу слід приділити дітям, вагітним і жінкам дітородного віку.

Це пов'язано з тим, що вживання спиртного до і під час виношування дитини може призвести до розвитку у неї різних захворювань і порушень, а також до появи проблем із соціальною поведінкою і здатністю до навчання, йдеться в тексті.

Відзначається, що це також негативно впливає на фізичний і психологічний стан матері.

Таким чином, у ВООЗ дійшли висновку, що найкращим варіантом буде повна відмова жінок від спиртного.

Ці заяви викликали широку критику серед користувачів мережі, а саму організацію звинуватили в сексизмі.

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