Тимошенко: вимагатимемо від влади негайно скасувати 50% підвищення ціни на газ

У партії "Батьківщина" звернулися до влади із закликом скасувати рішення НАК "Нафтогаз" про подорожчання ціни на газ для населення з 1 червня – людям виставлятимуть ціну в платіжках майже 12 гривень за кубометр газу, повідомляє Обозреватель.

Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко під час брифінгу, назвавши таку новину "шоковою".

"Це нищівне ставлення "слуг народу" до людей треба негайно припиняти! Українці не в стані були платити і по 6 гривень, а підвищення цін на газ до 12 гривень за кубометр є практично геноцидом українців" , – заявила вона.

Тимошенко пообіцяла, що на найближчій Годині запитань до уряду вона і фракція "Батьківщина" будуть вимагати негайно скасувати це рішення, тому що для такого різкого підвищення немає жодних обґрунтувань.

Лідерка "Батьківщини" нагадала, що вартість газу вітчизняного видобутку, за офіційними повідомленнями, складає 2 гривні 30 копійок.

"Навіщо продавати людям наш власний газ в 6 разів дорожче, по 12 гривень?" – обурилася Тимошенко.

"Ми безумовно будемо публічно примушувати їх повернути ціни на газ на той рівень, який співпадає з вартістю українського газу, а це 2 гривні 30 копійок. Крім того, ми будемо вимагати звіту у Верховній Раді членів НКРЕКП, щоб запитати у них, звідки на кожному кубометрі взялося 10 гривень відкату" , – наголосила політикиня.

На її переконання, одномоментне підвищення ціни на газ спровокує ріст цін на товари, відобразиться на роботі міського транспорту, на вартості електроенергії, адже ці галузі використовують у своїй роботі блакитне паливо.

"Мова йде про те, що зараз вчиняється злочин, велика корупція. Хто має відкати з цієї корупції, ви прекрасно знаєте, і тому я прошу – припиніть знущатися над Україною і українцями, поверніть людям газ вітчизняного видобутку і не підвищуйте його вартість на 50%" , – закликала лідерка "Батьківщини".

Вона також нагадала, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт команди "Батьківщини", який встановлює справедливе нарахування за газ і пускає на потреби людей дешевий газ українського видобутку, а не дорогий імпортний.