Dacia анонсувала масштабний ребрендинг

Румунський бренд Dacia, що входить до складу міжнародного альянсу Renault-Nissan, оголосив про ребрендинг. Зміни у айдентиці почнуться вже у поточному місяці, повідомляє Обозреватель.

В рамках масштабної стратегії Renaulution, оприлюдненої навесні нинішнього року трансформації та змін в брендінгу піддадуться всі марки, що входять до групи Renault, включаючи Dacia.

Концепт Dacia Bigster першим приміряв нову емблему і логотип. Джерело: Dacia

Dacia Bigster. Джерело: Dacia

В цьому році в автомобільній індустрії спостерігається небачена раніше черга ребрендінгів. Стартувала компанія з південнокорейської компанії Kia, яка на початку року влаштувала пішную презентацію свого нового корпоративного стилю. Незабаром новина про радикальну зміну айдентики заявили в американському концерні General Motors. Потім про свій новий імідж заговорили у французьких компаніях Peugeot та Renault. Тепер прийшла черга "молодшого" бренду Dacia.

Новий логотип представляє собою об'єднані стилізовані літери D і C. Джерело: Dacia

Новий логотип представляє собою об'єднані стилізовані літери D і C, а емблема бренду отримав новий шрифт. Букви нагадують елементи ланцюга, а простота форм підкреслює технологічність.

Емблема бренду отримав новий шрифт. Джерело: Dacia

Крім того, компанія має намір використовувати зелений хакі в якості основного кольору для оформлення рекламної продукції та фірмової документації. Вибір цього відтінку підкреслює близькість до природи та позашляхові можливості автомобілів марки. Вперше новий логотип та емблема Dacia були продемонстровані на концептуальному кросовері Bigster, показаному навесні цього року.