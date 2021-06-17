В Індонезії сотні вакцинованих Sinovac медиків заразилися коронавірусом

Понад 350 лікарів і медичних працівників в Індонезії заразилися коронавірусом, незважаючи на вакцинацію препаратом Sinovac, повідомляє Деловая столица.

За словами голови управління охорони здоров’я в районі Кудус Бада Ісмойо, у більшості медиків не було симптомів, і вони самоізолювались вдома, але десятки були госпіталізовані з високою температурою і зниженням рівня насичення киснем.

Медичні працівники, визнані пріоритетною групою, були одними з перших, хто пройшов вакцинацію з січня. Майже всі вони отримали вакцину проти COVID-19, розроблену китайською біофармацевтичною компанією Sinovac.

У той час як число індонезійських медичних працівників, які помирають від COVID-19, різко знизилося з 158 у січні до 13 у травні, експерти громадської охорони здоров’я кажуть, що недавні госпіталізації викликають занепокоєння.

Нагадаємо, щеплення препаратом CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech розпочалося в Україні 13 квітня. Остання партія надійшла до країни 26 травня. Загалом Україна законтрактувала 1,9 млн доз цієї вакцини, з яких 1,215 млн на цей момент уже отримала. Таким чином, очікується постачання ще близько 185 тисяч доз цієї вакцини.